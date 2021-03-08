На шоу «Голос країни-11» прийшла 24-річна диспетчерка з вантажоперевезень зі Львова Катерина Гладій.
Читайте також"Голос країни-11": учасники отримають останній шанс потрапити на шоу (фото)Дівчині після виконання пісні Ірини Білик «Ти мій» вдалося розвернути три тренерські крісла (Тіна Кароль вже сформувала свою зіркову команду ще минулого тижня).
Кожен із наставників вмовляв Катерину приєднатися до його команди.
«Моя команда відкрита. У мене останнє місце. Таким голосом зачинити команду – це тільки радість та щастя», - заявив Monatik.
Дівчина обрала його як свого зіркового тренера й закрила його команду.
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