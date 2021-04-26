У неділю відбувся суперфінал шоу.

У неділю, 25 квітня, відбувся суперфінал вокального шоу "Голос країни". У 11 сезоні переміг учасник команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський. Друге місце посіла Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль.

Відзначимо, що після програшу Кароль заявила, що більше не братиме участі в шоу як суддя.

Кореспондент УНІАН Олександр Синиця побував на масштабній події і показав, як все пройшло.

Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич