На зірок південнокорейського серіалу підписалися мільйони користувачів з усього світу.

Уже кілька тижнів південнокорейський серіал "Гра в кальмара" залишається у топ усіх серіалів американської платформи Netflix, перегляди побиті й в Україні.

Netflix уперше з останньої гучної прем’єри "Паразитів" вдалося зробити азійську культуру ближчою для розуміння західного глядача. А зірки "Гри в кальмара", які до цього знімалися лише в локальних проектах, прокинулися загальновизнаними кіно-улюбленцями у всіх куточках світу.

В Instagram актори діляться зі своєю аудиторією, яка після виходу серіалу на платформі, зросла в рази, деталями зйомок одного з найжорстокіших історій Netflix.

30-річний Ві Ха Чжун, який зіграв у "Грі" слідчого, став у мережі чи не одним з найпопулярніших зірок серіалу. Наразі за чоловіком тільки в Instagram стежать 7,8 мільйона користувачів.

Ві Ха Чжун до зйомок у Netflix грав у детективах і бойовиках Південної Кореї, зі своїми фанатами ділиться переважно світлинами зі спортивних тренувань і "робочими" кадрами.

Нещодавно кореєць знявся у відвертій фотосесії для глянцю Men`s Health.

Ще однією улюбленицею західного глядача стала 27-річна модель Чон Хо Єн (у серіалі – Кан Се Бьок – молода біженка з Північної Кореї, яка долучилася до "Гри", щоби допомогти брату в притулку).

Її аудиторія щодоби збільшується на понад 1 мільйон підписників. У житті кореянка знімається для модних глянців.

А ось головний герой серіалу 48-річний Лі Чон Че створив профіль в Instagram 2 жовтня, коли на платформі відбулась прем’єра серіалу. Свою першу світлину чоловік виклав зі зйомок Netflix. У нього вже 3,4 мільйона фолловерів.

Лі Чон Че дебютував як модель, а потім розпочав акторську кар’єру на телебаченні, зокрема в серіалах "Почуття" й знаковій драмі "Пісочниця".

Так само й 39-річний актор Пак Хе Су, який зіграв друга дитинства Лі Чон Че, з’явився у соцмережі з виходом на екрани серіалу, опублікувавши селфі у стильному чорному костюмі.

Про що серіал

За сюжетом серіалу "Гра в кальмара", групу з 456 невдах, які заборгували величезні суми, запрошують взяти участь у захопливому квесті, обіцяючи немислимий грошовий приз.

Пошарпані життєвими обставинами, ці люди погоджуються і потрапляють на закриту територію. І тут починається найстрашніше в гонитві за 38 мільйонами доларів. Кожна, здавалося б, нешкідлива і дитяча гра перетворюється на змагання на виживання в прямому сенсі.

Рецензію УНІАН можна прочитати за посиланням.

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Автор: Віолетта Орлова