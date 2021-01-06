Через пандемію коронавірусу COVID-19 63-я церемонія вручення музичної премії Grammy перенесена.
Читайте такожСпівак Ріккі Мартін поділився з фанатами стильними фото і гарною новиноюПеренесення премії підтвердили організатори. «Після вдумливих бесід з експертами в галузі охорони здоров'я, нашим ведучим і артистами, які повинні були з'явитися на церемонії, ми переносимо трансляцію 63-ї щорічної премії Grammy на неділю, 14 березня 2021 року», - йдеться в повідомлення премія.
Оргпанізатори зазначили, що немає нічого важливішого за здоров'я і безпеку музикантів і сотень людей, які працюють над створенням шоу.
Церемонія вручення Grammy проходить в Лос-Анджелесі. Номінанти премії стали відомі наприкінці листопада 2020 року. Серед музикантів, які отримали найбільше число номінацій - співачки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Дуа Ліпа і репер Родді Річ.
Церемонія мала відбутися 31 січня.
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