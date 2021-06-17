Перший повнометражний мультфільм "Гулівер повертається", виробництвом якого займаються 95 Animation Studio і Gulliver Films, вийде на екрани 19 серпня 2021 року.

Над проектом працювали найкращі аніматори України, зарубіжні фахівці, а також команда сценаристів Студії "Квартал 95".

До 30–річчя Незалежності України Студія "Квартал 95" випускає український анімаційний мультфільм, який вже підкорює світ - він вийде в прокат в 49 країнах, серед яких: Португалія, Іспанія, Італія, Туреччина, країни Бенілюксу, Середнього Сходу, Латинської Америки. Нещодавно список поповнився Австралією.

Нагадаємо, що "Гулівер повертається" був успішно представлений на Берліналі і в Каннах на найбільшому світовому кіноринку Marche du Film, був відібраний в конкурсну програму Шанхайського кінофестивалю, а також буде показаний на Пусанському міжнародному кінофестивалі для дітей та молоді.

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Головних героїв у мультфільмі озвучили: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий, Станіслав Боклан, Олександр Пікалов.

Нагадаємо, за сюжетом Гулівер отримує лист, в якому жителі Ліліпутії просять його про допомогу. Їх країна в страшному занепаді, тому без хорошого і мудрого велетня їм не обійтися. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли у самого не все так добре?

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Автор: Діана Могилєвич