Учасники записали для композиції дитячий хор.

Український гурт "Агонь" та Jah Khalib випустили спільну пісню. "Гори-гори" - результат спонтанної зустрічі артистів на київській студії і сама» доросла "пісня в репертуарі "Агонь". Реліз треку відбувся 30 квітня на міжнародному лейблі Warner Music.

"Гори-гори" - це ода дітям, нашим маленьким провідникам любові. Ми співаємо про батьківську турботу і любов, оберігаючи душі своїх народжених і майбутніх дітей. Ми хочемо, щоб наші діти жили легко і граючи в мирі і радості, і нехай все у них трапляється з волі провидіння. "Гори-гори" - це капсула часу майбутньому поколінню, в якій запечатаний сенс любові і підтримки", - говорить соліст групи "Агонь" Антон Савлепов.

Читайте такожЄвробачення 2021 проведуть з глядачами, але є обмеження (відео)За словами Кості Боровського початкова версія треку була написана Сашею Чемеровим, творцем легендарного українського гранж-колективу» Димна Суміш«, автором пісень "Агонь" і Quest Pistols і мала іншу спрямованість, але Jah Khalib запропонував змінити текст — і заспівати послання дітям. У "Гори-гори" Костя співає про свою дочку Авдотью — і вперше за всю історію колективу ділиться батьківськими почуттями.

Jah Khalib розповідає, що вперше почув "Гори-гори" в демо-версії і його зачепив Приспів. Багато в чому завдяки приспіву і народилася ідея колаборації з групою Агонь. За годину було зроблено нове аранжування в соул-стилістиці, а Приспів, що нагадує дитячу пісню, підказав подальший напрямок в роботі над треком. Учасники записали для композиції дитячий хор - так остаточно оформився посил»Гори-гори". Артист зізнається: "для мене це дуже важлива пісня, тому що я сильно хочу дітей. Я задоволений тим, що вийшло, хоча зазвичай дуети з іншими виконавцями даються мені непросто, це завжди випробування».

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Автор: Іван Бойко