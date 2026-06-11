Вийшов трейлер пригодницького екшну 'Серце звіра' з Бредом Піттом і милим песиком

В український прокат фільм вийде 24 вересня 2026 року.

Вийшов український трейлер пригодницького екшн-трилера "Серце звіра" (Heart Of The Beast) з Бредом Піттом ("Великий куш", "Бійцівський клуб", "Трилогія Оушена", "Безславні виродки", "Одного разу… в Голлівуді", "Швидкісний потяг", "F1: Фільм") в головній ролі.

За сюжетом фільму, після авіакатастрофи колишній боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою.

Режисером фільму виступив Девіда Ейр, найбільш відомий за бойовиками "Королі вулиць", "Патруль", "Загін самогубців", "Профі" та "Бджоляр".

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При цьому з Бредом Пітом він раніше вже працював над військовою драмою "Лють" 2014 року.

Також у фільмі зіграли Джонатан Сіммонс ("Джуно", "Справжня мужність", "Одержимість", "Кодове ім'я "Червоний") та Анна Ламб ("Соціальна розплата", серіал "Справжній детектив: Нічна країна"), а також песик на ім'я Убер.

Як повідлмила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 24 вересня 2026 року.

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