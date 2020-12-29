Джордж Мартін згадав, як в юності хотів присвятити себе шахам, але вибрав письменництво.

Письменник Джордж Мартін, за циклом книг якого зняли популярний телесеріал "Гра престолів", назвав улюблений серіал 2020 року.

Читайте такожЩо краще не дивитися: кінокритики назвали найгірші фільми та телешоу 2020 рокуУ своєму блозі він розповів, що є великим фанатом серіалу Скотта Френка "Хід королеви"(або "Ферзевий гамбіт"), і порекомендував його своїм шанувальникам до перегляду.

"Це адаптація роману Уолтера Тревіса про шахового вундеркінда 60-70-х років. Дуже точна адаптація дуже сильного роману, прекрасно написана, зіграна та зрежисована. Я думаю, вам сподобається. Якщо є на світі справедливість, серіал повинен поборотися за нагороди", - написав він.

За словами Мартіна, світ шахів йому добре знайомий. Він навіть хотів присвятити себе шахам, але вибрав письменництво.

"Шахи були великою частиною мого життя в школі, коледжі і кілька років по тому після закінчення коледжу на початку 70-х. "Хід королеви" пробудив в мені ці спогади... Дві мої перші великі закоханості були пов'язані з дівчатами, яких я зустрів у шаховому клубі", - поділився Мартін.

Серіал "Хід королеви": що відомо

Американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса, виданому в 1983 році.

Творцями серіалу виступили Скотт Френк і Аллан Скотт, а головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой.

Прем'єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.

Серіал розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, яка прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю.

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Автор: Катерина Шварц