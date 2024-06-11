Він сказав, що спочатку планував укластися в п'ять сезонів.

П'ятий сезон американського серіалу "Хлопаки" (The Boys), який виходить на Amazon Prime Video, буде останнім.

Про це сьогодні повідомив творець серіалу, кінопродюсер і телевізійний режисер Ерік Кріпке. "Прем'єрний тиждень четвертого сезону The Boys - саме час оголосити: п'ятий сезон буде фінальним!" - написав він у мікроблозі X.

Кріпке зазначив, що завжди планував зняти саме п'ять сезонів. "Я дуже радий довести історію до кривавої, епічної кульмінації. Дивіться четвертий сезон через два дні" - додав режисер.

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Серіал Хлопаки - 4 сезон:

Дія серіалу відбувається у світі, керованому супергеройською корпорацією Vought. Група людей, яка постраждала від дій відомих супергероїв, що зловживають своєю владою і надздібностями, кидає їм виклик.

Перший сезон вийшов у липні 2019 року. Серіал швидко отримав високі оцінки критиків і завоював любов глядачів. Прем'єра четвертого сезону запланована на 13 червня цього року. Нещодавно стало відомо, що серіал продовжили на п'ятий сезон. Також було випущено два спін-оффи - серіали "Осатанілі" і "Покоління "Ві".

Головні ролі виконали Карл Урбан, Джек Куейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Домінік Макелліготт, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Натан Мітчелл і Дженсен Еклз.

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