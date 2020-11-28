Пройшов 6 ефір шоу "Холостячка", за підсумками якого проект залишили одразу два учасники.
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Як пройшов 6 випуск "Холостячки" від 27.11.
Так, цього тижня Ксенія Мішина вирішила познайомити чоловіків-учасників "Холостячки" зі своїм сином Платоном. Також вона вирушила з ними до мольфара.
У ході спілкування виявилося, що не всі чоловіки готові замінити батька синові Ксенії. А один з учасників проекту — Олексій — здивував її, подарувавши Платону електросамокат, про який мріяв хлопчик.
Одне з побачень Мішина провела у спа-центрі з Андрієм Рибаком. Воно закінчилося ніжним поцілунком.
"Холостячка": хто покинув шоу після 6 випуску
Не чекаючи церемонії троянд, Ксенія Мішина попрощалася з Ігорем Бабком.
"Я бачу, що людині тут некомфортно", - прокоментувала своє рішення Ксенія.
Під час церемонії троянд Мішина відправила додому Андрія Шатирка.
"Я вірила, що наша дружба могла перерости в щось більше. Але після побачення я точно зрозуміла, що не зможу відповісти тобі взаємністю. І було б нечесно давати надію. Пробач", - сказала "холостячка".
На проекті залишилися: Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт.
"Холостячка": хто покинув шоу після 5 випуску
За підсумком 5 випуску Ксенія Мішина зробила свій вибір на церемонії троянд. Шанс проявити себе знову отримав кожен чоловік, тобто ніхто не залишив проект.
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