Михайло Заливако - новий "холостяк" / фото СТБ
У п'ятницю, 5 березня, телеглядачі побачать 1 випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако.
Традиційно знайомство "холостяка" з учасницями пройшло у форматі першої вечірки.
У шоу після першого випуску залишилися всі дівчата. Таким чином, Михайло вирішив "переписати" правила проекту.
Шоу "Холостяк": список учасниць "Холостяка-11"
Тетяна - 24 роки, дизайнер интер'єрів / фото СТБ
Олена - 26 років, безробітна / фото СТБ
Анастасія - 24 роки, актриса / фото СТБ
Валентина - 25 років, у минулому стюардеса / фото СТБ
Аня - 22 роки, веб-розробник / фото СТБ
Юля - 32 роки, помічник керівника виставкової компанії / фото СТБ
Ольга - 25 років, художниця та модель / фото СТБ
Валентина - 23 роки, приватний підприємець / фото СТБ
Надін - 29 років, блогер / фото СТБ
Лола - 23 роки, безробітна / фото СТБ
Анна - 28 років, турагент / фото СТБ
Дарія - 23 роки, фітнес-тренер / фото СТБ
Аліса - 30 років, бізнес-леді / фото СТБ
Ольга - 22 роки, студентка / фото СТБ
Розалі - 23 роки, модель / фото СТБ
Христина - 23 роки, стиліст, модель / фото СТБ
Олександра - 22 роки, стиліст, організатор фешн-зйомок, модель / фото СТБ
Уляна - 28 років, засновник студії краси, майстер татуажу / фото СТБ
Джессіка - 25 років, власниця студії візажу, візажист, майстер перманентного макіяжу / фото СТБ
Юля - 28 років, керівник відділу офіс-менеджменту в IT-компанії / фото СТБ
Катерина - 29 років, власниця туристичної агенції / фото СТБ
Хана - 21 рік, безробітна / фото СТБ
Юлія - 27 років, контент-менеджер, СММ-менеджер/графічний дизайнер / фото СТБ
Вікторія - 29 років, менеджер міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week / фото СТБ
Анна - 20 років, студентка / фото СТБ
Ксенія - 20 років, персональний тренер / фото СТБ
Алла - 36 років, організатор заходів / фото СТБ
Єлизавета - 24 роки, повітряна гімнастка / фото СТБ
Новий "Холостяк": що про нього відомо
- Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.
- Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки й пунктуальності", – говорить "холостяк".
- Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.
- Ведучий проекту - Григорій Решетник.
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