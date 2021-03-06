"Холостяк-11": хто з дівчат залишився у шоу (фото)

"Холостяк" вирішив змінити правила проекту в першому випуску, церемонії троянд не було.

У п'ятницю, 5 березня, телеглядачі побачать 1 випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако. Традиційно знайомство "холостяка" з учасницями пройшло у форматі першої вечірки. У шоу після першого випуску залишилися всі дівчата. Таким чином, Михайло вирішив "переписати" правила проекту. Шоу "Холостяк": список учасниць "Холостяка-11" Новий "Холостяк": що про нього відомо Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки й пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Ведучий проекту - Григорій Решетник. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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