Актриса каже, що учасник "Холостячки" приїжджав до неї, щоб просто підтримати.

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Актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина прокоментувала чутки про те, що у фіналі проекту вона нібито обрала Євгенія Ковтуненка (фінальні випуски глядачі ще не бачили, - Ред.).

Читайте також"Холостячка" 5 випуск: з ким поцілувалася Мішина і хто залишив шоу (фото, відео)Такі домисли фанатів небезпідставні: напередодні у мережу "злили" кадри, на яких артистка була в обіймах нібито Ковтуненка.

В інтерв'ю програмі "Ходят слухи" Мішина зізналася, що ці знімки були зроблені під час її участі у "Танцях з зірками", вона була запрошеною суддею.

"Женя приїжджав до мене, подарував мені букет квітів, хотів підтримати. Це не був спеціальний злив від каналу. Я не знаю, хто нас сфотографував. Я взагалі не зрозуміла цього знімку. Його поширила в мережі якась фан-група", - сказала Ксенія.

Хто залишився в шоу "Холостячка"

На проекті перед ефіром 4 грудня 2020 залишитися: Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт.

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Автор: Ольга Робейко