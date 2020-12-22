Іггі Поп розповів, що хотів створити не надто емоційний і не надто глибокий твір.

Американський рок-музикант Іггі Поп випустив пісню про коронавірус під назвою Dirty Little Virus.

Читайте такожІггі Поп випустив кліп, присвячений музиканту Лу РідуВиконавець сам написав слова до треку, повідомляє Pitchfork.

Співавтором пісні став Лерон Томас, також він зіграв партію на трубі. Крім нього, в записі взяли участь Кріс Беррі (ударні) і Арі Тейтел (гітара і бас-гітара).

У відео-анонсі Іггі Поп розповів, що хотів створити не надто емоційний і не надто глибокий твір, "більше схожий на журналістику".

"Якби ще була Людина року, нею б став вірус, тому я написав текст", - сказав музикант.

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Автор: УНІАН