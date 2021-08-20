Софія Ротару знову потрапила в скандал. Співачка вирушила в Росію і виступила там на фестивалі "Нова хвиля" прямо перед концертом до Дня Незалежності України, в якому вона залучена. У своїх соціальних мережах поїздку на територію країни-агресора вона, звичайно ж, не висвітлила.
Про виступ Ротару В РФ повідомило російське видання "Стархіт".
Так, 19 серпня у Сочі почався музичний фестиваль "Нова хвиля". Софія Ротару з'явилася на ньому в плісированому платті, яке вона доповнила золотим ременем на талії. Російські ЗМІ вихваляють співачку за її "нестаріючу" зовнішність і відмінне почуття стилю.
Однак в Україні реакція зовсім інша. Виступ Софії Ротару в РФ вже отримав масу критики від користувачів мережі. Мало того, що співачка продовжує співати та розважати громадян країни, яка окупувала території Донбасу і Крим, вона поїхала в Сочі всього за кілька днів до концерту до Дня Незалежності України.
Читайте такожНазріває скандал: Інтер напередодні Дня Незалежності України покаже концерт Миколи Баскова24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни. На думку користувачів мережі, навряд чи її поява на святковій сцені в Україні сподобається патріотам.
Сама Ротару виступ в РФ не коментує і навіть в соціальних мережах вона не показує, як вона провела час в Сочі.
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