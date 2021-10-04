Ілона з партнером виконали запальне диско, у залі їхнє возз’єднання зустріли гучними оплесками.

Юрій Ткач та Ілона Гвоздьова через 4 роки знову станцювали в парі на паркеті шоу "Танці з зірками".

Читайте такожДмитро Дікусар та Ольга Харлан вразили чуттєвим номером на шоу "Танці з зірками" (фото, відео)Пара виконала диско в образі героїв мультфільму "Нікчемний Я". Вони повторили свій номер 4-річної давнини на цьому проекті.

Зазначимо, що Ілона відносно недавно народила дитину, та перебуває в чудовій фізичній та танцювальній формі. Юрій теж її не підвів, він рухався дуже ритмічно.

У кінці номера пара вкрала найсуворішу суддю проекту Катерину Кухар.

Зазначимо, що в 5 ефірі Гвоздьова була запрошеною суддею шоу "Танці з зірками", а Юрій Ткач - ведучим зіркового балкона.

"Сьогодні я поборола всі свої страхи й здійснила одну зі своїх потаємних мрій. Дякую за довіру, відведену мені народом", - написала Ілона на своїй сторінці в Instagram.

Хто залишив шоу "Танці з зірками" у 5 ефірі

У неділю, 4 жовтня, Фагот та Трішина залишили шоу "Танці з зірками". В ефірі цього випуску вони виконували вальс під пісню Іванни Червінської "Вербова дощечка".

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Автор: Ольга Робейко