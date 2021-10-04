На межі вильоту опинилися три пари.

У неділю, 4 жовтня, на каналі "1+1" відбувся 5-й прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Чергова пара покинула проект після глядацького та суддівського голосування.

Сьогодні зону ризику потрапили Фагот і Катерина Трішина, Олександра Зарицька і Юрій Мєшков, а також Євгенія Власова і Максим Леонов.

Останні дві пари врятували глядачі. А Фаготу і Трішиной довелося покинути "Танці з зірками".

Читайте також"Холостячка-2" : Хто пішов із шоу в третьому випуску (фото)В ефірі цього випуску вони виконували вальс під пісню Іванни Червінської "Вербова дощечка".

Це українська народна пісня, яка звучала у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Фагот і Трішина не прокоментували свій виліт, але встигли зробити селфі з іншими учасниками проекту.

Хто такий Фагот

Олег Михайлюта - український музикант і продюсер. Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: на краю світу".

Займався музичним оформленням легендарного тележурналу "Каламбур". Хобі - подорожі, фотографія, автогонки.

Автор: Людмила Жерновська