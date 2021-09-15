Корінн Шумахер говорить про чоловіка зі сльозами на очах.

Дружина Міхаеля Шумахера, легендарного гонщика "Формули-1", розповіла про стан свого чоловіка в новому документальному фільмі від Netflix. За словами Корінн Шумахер, її чоловік сильно змінився після травми.

Вірна дружина Шумахера, яка залишилася з ним навіть після трагічних подій, дала відверте інтерв'ю зі сльозами на очах, передає видання The Sun.

Корінн Шумахер зізналася, що сильно сумує за чоловіком. Всі вісім років після жахливої аварії на лижах, в яку потрапив гонщик, вона знаходиться з ним, але від колишньої легенди не залишилося і сліду.

"Я ніколи не звинувачувала бога в тому, що сталося. Це було просто невезіння - все невезіння, яке може бути у будь-якої людини в житті", - зізналася 52-річна дружина Шумахера.

Корінн Шумахер плакала під час інтерв'ю і розповідала, що вся сім'я сумує за зіркою "Формули-1".

"Я маю на увазі, що всі нудьгують за Міхаелем, але Міхаель тут. Інший, але він тут, і я вважаю, що це надає нам сили", - додала дружина гонщика.

Дружина Шумахера зазначила, що її чоловік дуже сильний і показує це кожен день.

Читайте такожЗнятий українкою кліп визнано найкращим на MTV Video Music Awards 2021Документальний фільм про Міхаеля Шумахера від Netflix повинен був вийти ще у 2019 році, проте прем'єру перенесли через пандемію. 15 Вересня історію про легенду "Формули-1" нарешті випустили.

У фільмі сім'я Шумахера розкриває правду про стан гонщика і ділиться інформацією про зірку. Протягом усього часу після трагічної аварії на лижах, в яку він потрапив, родичі не розповідали про те, що відбувається з легендою "Формули-1".

Міхаель Шумахер - довідка УНІАН

Міхаель Шумахер народився 3 січня в 1969 році. Він є відомим автогонщиком "Формули-1", семиразовим чемпіоном світу і володарем численних рекордів чемпіонату світу.

У 2013 році, вже після завершення кар'єри, Шумахер серйозно травмувався на гірськолижному курорті. В результаті нещасного випадку автогонщик ледь не загинув. Він отримав черепно-мозкові травми та впав у кому.

Шумахер потрапив в аварію на лижах, коли катався разом зі своїм сином. Гонщика не врятував навіть шолом, він сильно вдарився головою. За інформацією від сім'ї Шумахера, він пробув у комі протягом шести місяців. Однак після виходу з коми гонщик все одно не зміг повернутися до колишнього життя.

Гонщик не з'являється на публіці. Сім'я приховує інформацію про стан зірки і ретельно оберігають його від папараці.

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Автор: Поліна Кузенко