До кожної композиції EP "особисте" співачка надала коментар з ключами і розгадками тієї чи іншої пісні.

9 квітня вийшов новий міні-альбом української співачки Jerry Heil під назвою #Особисте. Це шість треків, об'єднаних ліричною тематикою про дуже інтимне.

Читайте такожТіна Кароль у новому кліпі злилася в поцілунку з "хорошим хлопцем" (відео)Стилістично "звучання" альбому залишилося фірмовим-трендова поп-музика, заснована на хуках і цікавих аранжувальницьких знахідках. Однак в цьому релізі Яна відходить від формули "comedy pop" і експериментує з інтимною лірикою в стилі "melodramatic popular song", заснованої на історії з власного досвіду.

До кожної композиції EP "особисте" співачка надала коментар з ключами і розгадками тієї чи іншої пісні:

1. #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

Стосунки-це дійсно випробування і маленьке життя? Любов дійсно живе три роки?

Я особисто не знаю - ніколи не зустрічалася ні з ким довше декількох місяців. А ось двоє з моєї пісні, сп'янілі від почуттів, на максимальній швидкості летіли якраз три роки. Кажуть, третій рік складний. Принаймні саме так сталося в персонажів треку # ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ.

2. # НЕ_ОРИ_МАМ

Мама мене виховала так, щоб я навіть не дивилася на одружених. У неї свої історії і травми, тому я все життя боялася бути привабливою, щоб не спокусити одруженого. І я таки спокусила його. У пісні # НЕ_ОРИ_МАМ

3. # ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС.

Я ніколи в житті не закохувалася. А мені 25, на хвилиночку. Влітку це дещо змінилося, я щось подібне відчула. Але мені здавалося. Тому ОВЕРДРУЖБА і НЕДОСЕКС - це ні те, ні інше: треба визначатися або прощатися з кукухой.

4. #LULLABY (# КОЛИСКОВА)

Коли у тебе в голові є ідеал партнера, так важко не приміряти його на кожного, хто може підійти на цю роль. Це відсіває непотрібні відносини, але ти ризикуєш одягнути в цю ілюзію того, хто більш-менш на неї схожий. І ти знаєш, що станеться далі.

5. #ГОЛОЮ

Коли він роздягає тебе очима-круто!

Ідеально, коли він зумів роздягнути тебе від комплексів, дитячих і дорослих страхів, ревнощів, соціальних масок. Він знає тебе чистою, справжньою, голою. Не оголивши душу, не знаєш, хто дійсно любить її без одягу.

6. #ОСОБИСТЕ

Місцями пророча пісня, написана кілька років тому, як і все в цьому альбомі. Однак це-одна з моїх найдавніших, написаних ще в той час, коли я співпрацювала з лейблом VIDLIK. Вона про інтимні почуття, про душевний коннект. Писалася потоком: перший куплет і Приспів прийшли мені в галасливому метро, де навіть своїх думок не чути. Другий же куплет написався після того, як я прожила сценарій першого, ніби дійсно передбачила. Другий куплет став висновком історії. І чомусь англійською.

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Автор: Ольга Броскова