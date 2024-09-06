В український прокат фільм вийде 26 грудня 2024 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила трейлер пригодницької фантастичної комедії "Їжак Сонік 3" (Sonic the Hedgehog 3), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Sega.

У новому фільмі, що знову поєднає ігрові елементи з анімаційними, антропоморфний їжак Сонік та лисеня Тейлз тепер працюють разом з єхидною Наклзом, з яким ще у минулій частині вони ворогували. Разом вони вирушають на пошуки небезпечного Їжака Шедоу (в оригінальному дубляжі його озвучив сам Кіану Рівз!), який втік з таємної лабораторії та тепер загрожує світу (цей персонаж вже з'являвся у сцені після титрів фільму ("Їжак Сонік 2"). Розуміючи, що супротивник занадто сильний, трійця космічних героїв виршує звернутися по домомогу до головного антагоніста двох попередніх частин – божевільного доктора Айво Роботніка.

Також з трейлера стало відомо, що Джим Керрі зіграє у новому фільму одразу двох персонажів – Роботніка та його дідуся, також вченого Джеральда Роботніка.

Крім того, до ролей "живих" персонажів у триквелі повернуться Джеймс Марсден ("Траса 60", франшиза "Люди Ікс"), Тіка Самптер (серіал "Пліткарка"), Шемар Мур (серіали "Мислити як злочинець", "Спецназ міста ангелів"), Наташа Ротвелл ("Диво-жінка 1984", серіал "Білий лотос") та Лі Мадждуб (серіали "100", "Втеча з в'язниці").

Серед нових імен у касті – Крістен Ріттер, відома за серіалами "Джессіка Джонс", "Пуститися берега" та "Любов і смерть".

Режисером фільму виступив Джефф Фаулер, який зняв дві попередні частини "Соніка", а також фільм "Там, де живуть чудовиська" (2009).

В український прокат фільм вийде 26 грудня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютор B&H film distribution.

Нагадаємо, пергий фільм серії "Їжак Сонік" вийшов на екрани у 2020 році та отримав скоріше схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів, й у кілька разів окупився в прокаті. Також "Сонік" показав найкращий на той момент старт серед усіх фільмів по іграх в США.

Скивел фільму вийшов у 2022 році та також був тепло сприйнятий глядацькою аудиторією, а також мав високі касові збори.

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