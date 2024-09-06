Кінокомпанія Paramount Pictures випустила трейлер пригодницької фантастичної комедії "Їжак Сонік 3" (Sonic the Hedgehog 3), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Sega.
У новому фільмі, що знову поєднає ігрові елементи з анімаційними, антропоморфний їжак Сонік та лисеня Тейлз тепер працюють разом з єхидною Наклзом, з яким ще у минулій частині вони ворогували. Разом вони вирушають на пошуки небезпечного Їжака Шедоу (в оригінальному дубляжі його озвучив сам Кіану Рівз!), який втік з таємної лабораторії та тепер загрожує світу (цей персонаж вже з'являвся у сцені після титрів фільму ("Їжак Сонік 2"). Розуміючи, що супротивник занадто сильний, трійця космічних героїв виршує звернутися по домомогу до головного антагоніста двох попередніх частин – божевільного доктора Айво Роботніка.
Також з трейлера стало відомо, що Джим Керрі зіграє у новому фільму одразу двох персонажів – Роботніка та його дідуся, також вченого Джеральда Роботніка.
Крім того, до ролей "живих" персонажів у триквелі повернуться Джеймс Марсден ("Траса 60", франшиза "Люди Ікс"), Тіка Самптер (серіал "Пліткарка"), Шемар Мур (серіали "Мислити як злочинець", "Спецназ міста ангелів"), Наташа Ротвелл ("Диво-жінка 1984", серіал "Білий лотос") та Лі Мадждуб (серіали "100", "Втеча з в'язниці").
Серед нових імен у касті – Крістен Ріттер, відома за серіалами "Джессіка Джонс", "Пуститися берега" та "Любов і смерть".
Режисером фільму виступив Джефф Фаулер, який зняв дві попередні частини "Соніка", а також фільм "Там, де живуть чудовиська" (2009).
В український прокат фільм вийде 26 грудня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютор B&H film distribution.
Нагадаємо, пергий фільм серії "Їжак Сонік" вийшов на екрани у 2020 році та отримав скоріше схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів, й у кілька разів окупився в прокаті. Також "Сонік" показав найкращий на той момент старт серед усіх фільмів по іграх в США.
Скивел фільму вийшов у 2022 році та також був тепло сприйнятий глядацькою аудиторією, а також мав високі касові збори.