Це візуальна новела з детективним сюжетом.

Видавництво SEGA вирішило незвичайним способом відсвяткувати 1 квітня. Компанія випустила в Steam безкоштовну гру про розслідування вбивства свого талісмана — синього їжака Соніка.

Проєкт отримав назву The Murder of Sonic the Hedgehog. Додати його в бібліотеку і пройти може будь-хто. Для цього достатньо відвідати сторінку гри.

The Murder of Sonic The Hedgehog виконана в жанрі детективної візуальної новели. В описі проєкту сказано: "Сьогодні день народження Емі Роуз, і вона влаштовує вечірку з загадкою вбивства в Mirage Express. Коли жертвою гри стає їжачок Сонік, всі відправляються на пошуки рішення. Однак щось не так — це справді невинна гра чи щось більш зловісне?"

Особливості Тhe Murder of Sonic the Hedgehog

У грі є як знайомі, так і нові персонажі. До останніх відноситься працівник Mirage Express, який вперше вийшов на роботу, і добрий кондуктор, який готується відправитися на пенсію.

Користувачам знадобиться вести розслідування і допитувати пасажирів. Геймплей Тhe Murder of Sonic the Hedgehog переважно побудований на діалогах.

Гра здатна похвалитися барвистою графікою. Всі моделі та фони були намальовані вручну.

Згідно з сайтом How Long to Beat, The Murder of Sonic the Hedgehog проходиться за 2-4 години в залежності від освоєння додаткового контенту. Користувачам Steam сподобався подарунок SEGA. Вони залишили 7886 відгуків про гру, 98% з яких позитивні.

Вас также могут заинтересовать новости: