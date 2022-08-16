Прем'єра серіалу відбудеться 25 жовтня 2022 року на Netflix.

Netflix випустив перший тизер хоррор-серіалу в форматі антології "Кабінет курйозів" Гільєрмо дель Торо (Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities).

Нове відео не є класичним трейлером, а скоріше невеличким роликом про майбутній серіал.

Вже відомо, що серіал складатиметься з восьми унікальних історій в жанрі жахів, кожну з яких поставлять різні режисери з окремим акторським складом.

Зокрема, вже відомо, що в серіалі будуть задіяні Руперт Ґрінт (франшиза "Гаррі Поттер", "Дім з прислугою"), Бен Барнс ("Хроніки Нарнії", "Світ Дикого Заходу", "Каратель"), Ендрю Лінкольн ("Реальна любов", "Ходячі мерці"), Кріспін Гловер ("Назад у майбутнє", "Янголи Чарлі"), Софія Бутелла ("Стартрек: За межами Всесвіту", "Kingsman: Секретна служба", "Екстаз"), Фарід Мюррей Абрагам ("Готель "Гранд Будапешт", "Місячний лицар") та багато інших.

Сам Гільєрмо дель Торо ("Хеллбой: Герой з пекла", "Лабіринт Фавна", "Форма води", "Багряний пік", "Алея жаху") стане продюсером та шоуранером усього серіалу, а його два епізоди будуть зняті на основі оповідань самого режисера. Також він особисто представлятиме кожен епізод.

Прем'єра серіалу відбудеться 25 жовтня 2022 року на Netflix, епізоди виходимуть по одному на день.

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