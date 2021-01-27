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Каннський кінофестиваль перенесли через пандемію коронавірусу. 

Читайте такожНВО хоче зняти серіал за мотивами Гаррі ПоттераПро це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

Фестиваль мав відбутися з 11 по 22 травня на Лазурному узбережжі в місті Канни.

Тепер він пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

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Автор: УНІАН