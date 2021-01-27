Фестиваль мав відбутися з 11 по 22 травня.

Каннський кінофестиваль перенесли через пандемію коронавірусу.

Читайте такожНВО хоче зняти серіал за мотивами Гаррі ПоттераПро це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

Фестиваль мав відбутися з 11 по 22 травня на Лазурному узбережжі в місті Канни.

Тепер він пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

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Автор: УНІАН