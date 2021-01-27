Подробиці поки не повідомляються / фото Depositphotos
Каннський кінофестиваль перенесли через пандемію коронавірусу.
Читайте такожНВО хоче зняти серіал за мотивами Гаррі ПоттераПро це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.
Фестиваль мав відбутися з 11 по 22 травня на Лазурному узбережжі в місті Канни.
Тепер він пройде з 6 по 17 липня 2021 року.
74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021
Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021
Вам може бути цікаво
- Фільм "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського отримав гран-прі європейського кінофестивалю
- Хорор "Сторонній", який отримав 11 нагород, вийде в український прокат
- Стала відома дата проведення Одеського міжнародного кінофестивалю
- 28 січня в Україні стартує прокат фільму «Мій друг Зиґмунд Фройд»
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram