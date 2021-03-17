Персонажа зватимуть Аарон Фішер.

У коміксах Marvel з'явиться новий герой - гомосексуальний Капітан Америка.

Читайте такожУ мережі ходять чуйні, що у "Фантастичних звірях" покажуть поцілунок Дамблдора та ГріндевальдаПро це пише ComicBook.

Персонажа-підлітка зватимуть Аарон Фішер.

Його можна буде побачити в лінійці «Сполучені Штати Капітана Америки», автором якої виступить Крістофер Кентвелл.

Аарон Фішер з'являється в той момент, коли чотири інших капітана з минулого шукають вкрадений щит героя. На скетчах персонаж носить комбінезон із зіркою Капітана на грудях, його руки покриті татуюваннями, а віскі поголені.

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Автор: УНІАН