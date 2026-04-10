Marvel показав трейлер спецвипуску 'Каратель: Останнє вбивство'

Кінокомпанія Marvel Entertainment показала трейлер спеціального випуску "Каратель: Останнє вбивство" (The Punisher: One Last Kill).

У цьому проєкті Френк Касл / Каратель намагатиметься знайти новий сенс життя за межами нескінченної помсти, однак несподівана сила знову втягне його в бій.

Головну роль знову виконав Джон Бернтал, який вже втілював цей образ у серіалах "Шибайголова" та "Каратель".

Відео дня

Також з оригінального шоу "Каратель" знову повернеться персонаж Кертіса Хойла у виконанні Джейсона Р. Мура – близького друга Касла і колишнього розвідника. У спецвипуску він з'являтиметься у вигляді галюцинації.

Епізод стане доступним 12 травня 2026 року на Disney+.

Спочатку він мав вийти одночасно з другим сезоном серіалу "Шибайголова: Народжений заново", прем'єра якого відбулася 24 березня 2026 року, проте в підсумку його вирішили випустити через тиждень після виходу фінального восьмого епізоду.

Крім того, наприкінці липня 2026 року персонаж Карателя також з'явиться у фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день".

