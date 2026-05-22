'Сходження Воута': вийшов перший тизер приквелу серіалу 'Хлопаки' (відео)

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший погляд на наступний серіал із всесвіту "Хлопаків" (The Boys) – "Сходження Воут" (Vought Rising), який буде приквелом основного шоу.

"Одна нація під владою богів". Поверніться до витоків появи супергероїв у першому погляді на "Сходження Воут", – йдеться у підписі до опублікованого на YouTube тизера.

Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.

Пріквел серіалу "Хлопаки" – "Сходження Воут"

Події нового серіалу розгортатимуться в 1950-х роках і покажуть, як формувалася корпорація Воут – компанія, що стоїть за створенням системи супергероїв у всесвіті "Хлопаків". У центрі історії опиняться молодий Солдатик і рання версія Штормфронт (Грози).

Проєкт стане похмурим супергеройським трилером з елементами детективу та нуару. Автори обіцяють розкрити походження перших супергероїв, історію експериментів з Препаратом V та приховані таємниці корпорації Воут.

До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс і Ая Кеш, знову втіливши на екрані Солдатика і Штормфронт. Продюсером серіалу виступає Ерік Кріпке – творець "Хлопаків".

Як відомо, днями вийшов фінал серіалу "Хлопаки".

