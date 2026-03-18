Вийшов довгоочікуваний трейлер четвертого фільму про 'Людину-павука' з Томом Голландом

Кінокомпанія Marvel Entertainment нарешті показала повний трейлер супергеройського фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day), що стане вже четвертим сольним фільмом Тома Голланда в цьому образі.

Події нового фільму відбуваються через якийсь час після фіналу попередньої частини "Людина-павук: Додому шляху нема" – тоді герой врятував світ від знищення страшною для себе ціною: усі навколо забули, хто такий Пітер Паркер – і в один момент він втратив рідних, друзів, кохану дівчину та партнерів по супергеройських справах.

У трейлері до нового фільму видно, що Паркер продовжує допомогати місту як Людина-павук та потайки приглядати, як живуть його близькі. Все змінюється, коли його здібності починають давати збій – і тоді він звертається по допомогу до доктора Брюса Беннер, який також не пам'ятає Пітера. Той повідомляє, що тіло героя мутує, подібно до життєвого циклу павуків, і це може бути для нього вкрай небезпечно, але також в підсумку наділити його новими потужними силами.

Окрім Голланда, у фільмі знову з'явилися добре відомі за попередніми проєктами Marvel персонажі: його колишня кохана ЕмДжей (Зендея), найращий друг Нед Лідс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Галк (Марк Руффало) та Френк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Тим часом, головним антагоністом у стрічці вочевидь буде суперлиходій Мак Гарган / Скорпіон, якого зіграв канадський актор Майкл Мендо – його вже коротко можна було побачити у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року, де він був представлений як злочинець, один з покупців зброї у Адріана Тумса / Стерв'ятника. Паркер його зловив і передав поліції.

Водночас в трейлері так і не показали, кого ж у фільмі зіграє зірка "Дивних див" Седі Сінк – цей факт досі тримається у секреті.

Режисером новинки став Дестін Деніел Креттон, який у 2021 році зняв ще один фільм з кіновсесвіту Marvel – "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

Як повідомила прессулжба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 30 липня 2026 року.

Том Голланд в ролі Людини-павука

Нагадаємо, вперше британський актор Том Голланд ("У серці моря", "Диявол завжди тут", "Одіссея") з'явився на екрані в образі Людини-павука у фільмі 2016 року "Перший месник: Протистояння". На той момент йому було 19 років. Подейкують, на кастингу він обійшов Тімоті Шаламе, оскільки мав кращу фізичну підготовку завдяки заняттям акробатикою і балетом в дитинстві (яка іронія).

Перший сольний фільм Голланда в ролі Пітера Паркера вийшов у 2017 році – він мав назву "Людина-павук: Повернення додому". Далі актор повторив цей образ у фільмах "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019), "Людина-павук: Далеко від дому" (2019) та "Людина-павук: Додому шляху нема" (2021).

До речі, саме на зйомках першого "Людини-павука" Голланд познайомився зі своєю коханою дівчиною – акторкою Зендеєю, яка у франшизі також грає його любовний інтерес Мішель "ЕмДжей" Джонс. Чутки про нещодавнє таємне весілля пари не вшухають досі – днями їх прокоментувала і сама Зендея.

