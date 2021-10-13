Цей новорічний фільм, мабуть, один з найулюбленіших багатьох людей. Його прем'єра відбулася в листопаді 1990 року в Чикаго. Українці його побачили кількома роками пізніше.

У вівторок, 12-го жовтня, кіностудія "20th Century" випустила трейлер фільму — перезапуску "Home sweet home alone" ("Один вдома", - УНІАН). Картина вийде на потоковому сервісі Disney+ 12 листопада 2021 року.

Сюжет залишився незмінним: сім'я їде на різдвяні свята в іншу країну, забуваючи свого сина. Однак хлопчик, якого зіграв Арчі Єйтс, не сумує поодинці, а щосили насолоджується часом, проведеним у величезному будинку.

Що стосується негативних персонажів, то вони, звісно, будуть. На цей раз - це сімейна пара, яка намагатиметься увірватися в будинок, а хлопчик буде стояти на його обороні.

Якщо уважно дивитися трейлер, то на 45-ій секунді можна побачити поліцейського з прізвищем Маккаллістер. Та це ж той самий "улюблений" брат Кевіна - Базз (Девін Ретрей).

Невідомо, чи буде у фільмі народний улюбленець Маколей Калкін. У мережі час від часу потрапляє інформація про те, що продюсери все-таки вмовили актора знятися у цій стрічці. Поживемо - побачимо.

Нагадаємо, раніше УНІАН писали про те, що вийшов моторошний трейлер нового "Крику" з Нів Кемпбелл і Кортні Кокс.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук