Старі герої знову повернуться на екрани, щоб боротися з новим маніяком у Вудсборо.

Кінокомпанія Paramount Pictures представила перший офіційний трейлер нового фільму жахів "Крик", в якому глядачі побачать давно знайомі обличчя.

Трейлер був опублікований в офіційному YouTube-каналі кіностудії.

У епіцентрі нового фільму знову опиняться шериф Вудсборо Дьюї Райлі, його дружина-репортер Гейл Уезерс-Райлі і Сідні Прескотт, що є головною ціллю маніяка, відомого як Примарне обличчя.

Втікши з рідного Вудсборо, де її переслідувала низка вбивств, одного разу Прескотт отримує дзвінок від Дьюї, який повідомляє їй про нові звірства, після чого їй доводиться повернутися в рідне місто і, об'єднавшись зі своїми друзями, боротися з новим вбивцею.

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Крісло померлого режисера чотирьох попередніх частин Уеса Крейвена займуть Меттью Беттінеллі і Тайлер Джиллетт.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 14 січня.

Як вже повідомляв УНІАН, спочатку реліз був намічений на 2021 рік, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Автор: Станіслав Кожемякін