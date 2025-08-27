Музика з цього мультфільму стала вірусною в TikTok.

Стримінговий сервіс Netflix назвав найпопулярніший фільм за історію свого існування. Неочікувано ним став мультфільм "Кейпоп-мисливиці на демонів". Про це повідомляє Variety.

Анімації про жіночий K-pop гурт вдалося обігнати комедійний екшн "Червоне повідомлення" з Двейном Джонсоном та Галь Гадот в головних ролях. "Кейпоп-мисливиці на демонів" зібрали 236 мільйонів переглядів на платформі порівняно з 230,9 мільйонами, які зібрав "Червоне повідомлення".

Мультфільм вийшов на стримінгу наприкінці червня і став справжнім хітом цього літа. Глядачів підкорила яскрава анімація та танцювальні пісні. Особливої популярності саундтреки досягли в TikTok. Найбільше користувачів підкорила пісня "Golden", під яку в соцмережі зняли понад 600 тисяч відеороликів. Оригінальний саундтрек фільму також потрапив до ТОП-10 Billboard одразу з чотирма іншими піснями, що стало першим випадком в історії чарту Hot 100.

Наразі Netflix продовжує шукати способи, як скористатися неймовірним успіхом повнометражного фільму. Одна з режисерок "Кейпоп-мисливиців на демонів" висловила своє сподівання на продовження.

"Ми підготували багато матеріалу для потенційної передісторії. Звичайно, залишилося багато питань без відповіді і недосліджених тем, але ми були змушені так вчинити, оскільки за 85 хвилин фільму можна розповісти лише обмежену кількість інформації", - заявила Меггі Канг.

