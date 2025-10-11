Даян Кітон пішла з життя на 80-му році життя.

Даян Кітон, лауреатка премії "Оскар" за найкращу жіночу роль за роль коханої персонажа Вуді Аллена в романтичній комедії режисера-актора 1977 року "Енні Голл", померла у віці 79 років, пише Variety.

Після того як вона заявила про себе на Бродвеї 1969 року, зігравши з Алленом у його комедійному хіті "Зіграй це знову, Сем" (під час зйомок їх пов'язували романтичні стосунки), Кітон справила враження в Голлівуді, зігравши Кей Адамс, змучену дівчину, а потім дружину мафіозі Майкла Корлеоне (Аль Пачіно) у фільмах Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" (1972) і "Хрещений батько 2" (1974).

Після того як вона знову виконала свою роль у "Зіграй це знову, Сем" в екранізації Герберта Росса 1972 року, вона з'явилася разом з Алленом у його науково-фантастичній комедії "Сліпер" (1973) та пародії на російську літературу "Кохання і смерть" (1975).

Але саме роль Енні Голл - чарівної, трохи дивної дівчини коміка Елві Сінгера (у виконанні Вуді Аллена) - у незвично структурованому фільмі по-справжньому вивела Кітон у число провідних актрис Голлівуду. Картина "Енні Голл" отримала "Оскара" за найкращий фільм, режисуру та оригінальний сценарій, а Кітон, яка стала прототипом своєї героїні, перетворилася на ікону стилю завдяки своєму нестандартному почуттю моди і вплинула на молодих актрис того часу.

