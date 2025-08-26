Одну з головних ролей у шоу зіграє зірка "Єллоустоуна" Коул Гаузер.

Netflix отримав права на виробництво нового серіалу американського сценариста та письменника Ніка Піццолатто, який відомий завдяки проєктам "Справжній детектив" та "Чудова сімка". Головну роль зіграє оскароносний Меттью Макконагі.

Для Піццолатто та Макконагі новий проєкт стане певним моментом возз'єднання, адже разом вони співпрацювали над створенням "Справжнього детектива". Це вже не перша спроба дуету повернутися до спільної роботи. Раніше планувалося виробництво серіалу Redeemer від студії FX, однак він так і не отримав розвитку.

Щодо нового проєкту Netflix, то вже оголошено, що до команди доєднається зірка "Єллоустоуна" та "Форсажу" Коул Гаузер.

Відео дня

Деталі сюжету поки що не розголошується. Як повідомляє Variety, Netflix відмовився коментувати новий серіал. Наразі відомий лише одна деталь зі сценарію: Макконагі та Гаузер виконуватимуть ролі братів.

Очевидно, що прем'єра відбудеться на стримінговому сервісі Netflix, однак, точні дати виходу епізодів творці ще тримають в таємниці. Також не розголошується і назва майбутнього проєкту.

Нещодавно стало відомо, що один з гучних хітів Netflix отримає спін-офф. Після успіху драматичного серіалу "Юнацтво", відомий документаліст Луїс Тероу оголосив про розробку нового проєкту на схожу тему.

Вас також можуть зацікавити новини: