Золоту пальмову гілку 75-го Каннського фестивалю присуджено картині шведського режисера Рубена Естлунда.

Головний приз 75-го Каннського кінофестивалю - Золоту пальмову гілку - отримала картина шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник печалі".

Церемонія закриття кінофестивалю 2022 року відбулася ввечері в суботу, 28 травня.

Зйомки стрічки-переможця проходили у Греції та Швеції. Загалом вони тривали 73 дні. У 2020 році виробництво призупинялося двічі через пандемію COVID-19.

Картина розповідає про пару моделей, яка відправилася в розкішну подорож на яхті. Судно тоне, і хлопець з дівчиною опиняються на безлюдному острові в оточенні мільярдерів та прибиральниці. При цьому з усіх пасажирів лише прибиральниця знає, як ловити рибу, а отже - як вижити.

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2022

Другу за важливістю нагороду Каннського фестивалю - гран-прі - отримав фільм "Близько" бельгійського режисера Лукаса Донта.

Приз за кращу режисуру дістався режисеру Пак Чхан Ук за фільм "Рішення піти", а нагорода за найкращий сценарій - Таріку Салеху за "Хлопець з раю".

Кращою актрисою визнали Зар Амір-Ебрахімі ("Священний павук"), а кращим актором - Сон Кан Хо ("Брокер").

Спеціальний приз на честь 75-річчя кінофестивалю отримала картина "Торі та Локіта" дуету бельгійських кінорежисерів братів Дарденн.

Раніше Рубен Естлунд уже вигравав головну нагороду Каннського фестивалю - у 2017 році він отримав Золоту пальмову гілку за фільм "Квадрат".

Як повідомляв УНІАН, на відкритті Каннського кінофестивалю 2022 виступив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна продовжить битися, а диктатор програє. За словами глави держави, сьогодні, як і майже 100 років тому, знову потрібно, щоб кіно перестало бути німим.

Пес Патрон, який бере участь у розмінуванні території після російських окупантів у Чернігові, отримав премію Palm Dog Award на кінофестивалі в Каннах.

А фільм виробництва Одеської кіностудії "Чому я живий" українського режисера Вілена Новака здобув перемогу в номінації Best Feature Film Director на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes. Картину створено на основі реальних подій про життя людей в Маріуполі в роки Другої світової війни.

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