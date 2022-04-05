В основу картини лягло одне з оповідань Умберто Еко.

Творець "Гри в кальмара" Хван Дон Хек готує ще більш жорстокий проект. Режисер збирається зняти фільм "Клуб вбивства стареньких" (KO Club).

Він стверджує, що ця стрічка буде ще більш спірною, ніж гучний серіал про смертельну гру. Відомо, що в основу картини лягло одне з оповідань італійського вченого і філософа Умберто Еко.

"Це буде жорсткіше, ніж "Гра в кальмара", – зізнався Хван Дон Хек в коментарі для Variety.

Сама картина, як він припускає, стане ще однією "спірною роботою".

Саме заради цього проекту режисер відклав зйомки другого сезону "Гри в кальмара", його доведеться чекати до кінця 2024 року.

"Гра в кальмара": що відомо про популярний серіал

Південнокорейський веб-серіал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми.

Режисером і автором сценарію всіх дев'яти епізодів першого сезону шоу став Хван Дон Хек.

Головні ролі виконали Лі Джон Дже, Пак Хе Су, о Ен Су, Ві Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхе, Анупам Тріпаті і Кім Чжу Рен.

Сюжет. Персонажі серіалу, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в жорстоких дитячих іграх. Щоб виграти приз у розмірі 45 мільйонів доларів, вони повинні пройти шість раундів. Всі переможені гинуть.

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