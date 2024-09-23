В український прокат фільм вийде 21 листопада 2024 року.

Вийшов трейлер детективного трилера "Конклав" (Conclave), який проллє світло на таємниці Ватикану, інтриги та скандали католицької церкви. Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Річарда Харріса, який вийшов у 2016 році та отримав визнання серед читачів та критиків.

За сюжетом, після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати Конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення Конклаву Лоуренсу доведеться впоратися з інтригами Ватикану та не дати секретам Церкви проникнути у пресу. Але кардинал також дізнається про шокуюючу таємницю померлого Папи, від якої залежить майбутнє престолу. Ба більше, ця таємниця також стосується одного чи декількох кандидатів на місце намісника Божого на Землі.

Головну роль у стрічці зіграв оскарівський номінант Райф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "Готель "Гранд Будапешт", "Меню", франшиза "Гаррі Поттер").

Також у фільмі задіяні Стенлі Туччі ("Термінал", "Диявол носить "Прада", "Перший месник", франшиза "Голодні ігри"), Джон Літгоу ("Інтерстеллар", "Вбивці квіткової повні", серіал "Корона"), Ізабела Роселліні ("Синій оксамит", "Дикі серцем", "Смерть їй личить").

Режисером стрічки виступив австрійсько-швейцарський режисер, володар "Оскару" Едвард Бергер, який отримав всесвітнє визнання за екранізацію роману Ремарка "На західному фронті без змін" (2022).

Однією з продюсерок "Конклаву" стала Тесса Росс, також відповідальна за вихід таких стрічок, як "Мільйонер із нетрів", "Залізна леді", "12 років рабства", "Ex Machina", "Останній король Шотландії", "127 годин", "Макбет", "Керол" та багатьох інших.

Стрічка вперше була продемонстрована в рамках позаконкурсної програми цьогорічного Венеційського кінофестивалю та викликала фурор серед глядачів двох інших престижних кіносмотрів – Міжнародного кінофестивалю у Торонто та фестивалю в Теллуріді (США).

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 94% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 80 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

В український прокат фільм вийде 21 листопада 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Green Light Films.

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