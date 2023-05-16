Вийшов новий трейлер української музичної кримінальної драми "Королі репу", одну з головних ролей в якій виконав популярний співак Wellboy.
Також стрічка офіційно отримала дату виходу в український прокат – 3 серпня 2023 року.
В центрі сюжету фільму – 17-річний хлопець на прізвисько Казан, який понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекають боротьба за успіх, кохання та виживання. Це історія про дорослішання, фатальні помилки, пошуки свого місця в житті та кохання, яку перші глядачі вже встигли порівняти з фільмом "8 Миля".
Головні ролі у стрічці виконали Михайло Дзюба ("Між нами", "На тому боці"), співак Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде"), а також Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як і Андрій Борис.
Композитором та саундпродюсером фільму виступив електронний музикант Cepasa (Павло Ленченко). Також у стрічці лунаютьтут треки таких відомих українських музикантів, таких як Kalush, KAZKA, Crechet та Антон Вельбой (Wellboy), який зіграв одного з головних героїв Женю "Арахіса".
Режисером фільму виступив Мирослав Латик ("Халепа на 5 baksiv", "Максим Оса та золото Песиголовця").
Як повідомляв УНІАН, прем’єра фільму "Королі репу" відбулась ще на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року, де потужна стрічка, яка вдало поєднала в собі кримінальну інтригу, любовну історію, яскраву музику та стильний візуальний ряд, стала фаворитом показів. Пізніше фільм Латика отримав безліч відзнак та схвальних відгуків на міжнародних кіноподіях.