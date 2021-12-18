Баста регулярно відвідує окупований Крим, проте в’їзд до України йому не забороняють.

Російський репер Василь Вакуленко ("Баста"), який підтримав окупацію РФ Криму, знову гастролює містами України. 17 грудня росіянин виступив у палаці спорту в Харкові.

Як свідчать відзняті його прихильниками ролики, на концерт, попри політичну позицію Вакуленка, прийшли сотні українців.

Зал був щільно заповнений фанатами Басти, без дотримання карантинних заходів, зокрема соціальної дистанції.

Напередодні організатори обіцяли "великий виступ артиста в Україні після літнього аншлагу". Квитки стартували від 650 гривень.

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У неділю, 19 грудня, Баста планує виступити у STEREO Plaza в Києві.

Як писав УНІАН, фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта ("Фагот") зізнався, що не розуміє українців, які ходять на концерти російського репера: "Я не розумію ті 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, Путіну лиже дупу і … хто ці люди". Їх Фагот назвав "потенційними отримувачами російських паспортів" і "п’ятою колоною".

З 2017 по 2020 роки Василь Вакуленко (Баста) перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, через регулярні гастролі в окупованому Криму. Проте у 2021 році СБУ та прикордонна служба заборону не продовжили.

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Автор: Віолетта Орлова