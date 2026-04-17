Netflix показав трейлер ромкому 'Спочатку дами' з Розамунд Пайк та Сашою Бароном Коеном

Фільм стане доступний на Netflix 22 травня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер романтичної комедії "Спочатку дами" (Ladies First), частково натхненої французьким фільмом I Am Not an Easy Man 2018 року.

В центрі сюжету – зарозумілий, але харизматичний ловелас, чиє життя, сповнене грошима, владою та випадковими інтрижками, перевертається з ніг на голову, коли він прокидається в паралельному світі, де домінують жінки.

Головні ролі у фільмі зіграли Розамунд Пайк ("Загублена", "Аферистка", "Небезпечний елемент", "Солтберн", "Ілюзія обману 3", серіал "Колесо часу") та Саша Барон Коен ("Борат", "Диктатор", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Суд над чиказькою сімкою", серіал "Залізне серце").

Також у стрічці задіяні Річард Е. Грант ("Чорнокнижник", "Дракула", "Солтберн", "Нюрнберг", серіал "Локі"), Емілі Мортімер ("Крик 3", "Матч-пойнт", "Острів проклятих", "Джей Келлі"), Чарльз Денс ("Чужий 3", "Інший світ: Кровна помста", серіали "Гра престолів", "Корона"), Фіона Шоу (франшиза "Гаррі Поттер", "Уявні друзі"), Кетрін Гантер ("Орландо", "Бідолашні створіння", "Мегалополіс") та інші.

Зняла стрічку англійська театральна режисерка Теа Шеррок, яка до цього працювала над фільмами "До зустрічі з тобою", "Мерзенні посланнячка" та "Прекрасна гра", а також серіалами "Порожня корона" і "Викликайте акушерку".

