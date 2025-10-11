Співачку вже помітили на місці зйомок.

Леді Гага з'явиться у довгоочікуваному продовженні фільму "Диявол носить Прада". Попри шалене завантаження, співачка знайшла місце для нового проєкту.

Як повідомляє видання Variety, Гагу нещодавно помітили в Мілані (Італія), де і знімається сиквел. 39-річна артистка вирушила туди під час свого туру Mayhem Ball після чотирьох аншлагових концертів у Лондоні, Велика Британія.

Для Леді Гаги - це не перша поява у кіно. Раніше вона грала головні ролі у таких фільмах, як "Народження зірки", "Дім Ґуччі" та "Джокер: Божевілля на двох". Наразі роль артистки у стрічці "Диявол носить Прада 2" максимально тримається в секреті.



Творці фільму поки не розкривають сюжет, але деякі деталі вже з'явилися в мережі. Традиційні журнали почали занепадати, як і кар'єра Міранди Прістлі. Тим часом її колишня асистентка Емілі стає впливовою лідеркою компанії класу люкс та водночас головною конкуренткою Міранди.

До своїх ролей повернуться Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі. Серед нових облич - зірка "Бріджертонів" Симон Ешлі, Люсі Лью з "Ангелів Чарлі" та сестра Тімоті Шаламе - Полін.

Нагадаємо, що фільм "Диявол носить Прада" заснований на однойменному романі Лорен Вайсбергер, який вийшов у 2003 році. Він розповідає про журналістку-початківця Андреа "Енді" Сакс, яка влаштовується у глянцеве фешн видання Runway. Однак, вона не може сповна насолодитися роботою, адже потрапляє під тиск вимогливої ​​головної редакторки Міранди Прістлі. Сама ж авторка певний час працювала асистенткою Анни Вінтур у Vogue, яку і вважають прототипом ролі прискіпливої начальниці.

Прем'єра фільму "Диявол носить Прада 2" запланована на 1 травня 2026 року - це майже через 20 років після виходу першої частини. Нещодавно вийшов перший тизер довгоочікуваної кіноновинки.

