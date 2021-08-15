В епіцентрі проектів будуть син екс-президента США Джон Ф.Кеннеді-молодший і зірка американського футболу Аарон Ернандез.

Американський телеканал FX розвиватиме франшизу "Американської історії" - під цим лейблом вийдуть ще два проекти.

Про це повідомили у Twitter каналу.

"Франшиза "Американська історія" розширюється. Нові обмежені серіали "Американська історія спорту" і "Американська історія кохання" розкажуть унікальні та захоплюючі історії про події в Америці", - йдеться в заяві FX.

Як і вже відомі глядачам "Американська історія жахів", цьогорічні "Американські історії жахів" і "Американська історія злочинів" два нових серіали виходитимуть у форматі антологій.

Читайте також"Американська історія жахів": Райан Мерфі показавши перший трейлер спін-оффу серіалуПерша частина "Американської історії кохання" буде присвячена роману і подальшому шлюбу сина 35-го президента США, журналіста Джона Ф.Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт.

А в центрі сюжету першого сезону "Американської історії спорту" опиниться зірка американського футболу Аарон Ернандез.

На додаток до цих двох серіалів в розробці FX знаходиться і четвертий сезон "Американської історії злочинів" - Studio 54, присвячений подіям, пов'язаним з однойменним культовим нічним клубом в Нью-Йорку.

До створення серіалів докладе руку Райан Мерфі, під початком якого вийшли три попередні "Американської історії".

Нагадаємо, що 25 серпня відбудеться прем'єра 10 сезону "Американської історії жахів", який отримав назву"подвійний сеанс".

Автор: Станислав Кожемякин