Цього разу проблеми відбуватимуться з молодою родиною, яка переїхала в нове місто.

Американський телеканал FX опублікував офіційний трейлер першої частини ювілейного 10 сезону серіалу "Американська історія жахів".

В епіцентрі нового сезону - молода сім'я, яка переїжджає до міста Провінстаун, штат Массачусетс. Їхню ідилію порушують містичні події, які починають відбуватися як навколо, так і з ними самими.

Але життя їм ускладнять не тільки потойбічні сили, але й недоброзичливці-люди.

У цій частині сезону повернуться актори Френсіс Конрой, Лілі Рейб, Еван Пітерс, Біллі Лурд, Анжеліка Росс, Фінн Вітрок, Сара Полсон і Леслі Гросманн, яких полюбили глядачі. "Вишенькою на торті" акторського складу стане Маколей Калкін.

Читайте також"Американська історія жахів": Райан Мерфі показавши перший трейлер спін-оффу серіалу

Також раніше творець серіалу Райан Мерфі розповів, що до акторського складу приєдналася 19-річна модель Кайя Гербер. Однак в трейлері вона не з'являється.

Прем'єра сезону, що отримав назву "Подвійний сеанс", відбудеться 25 серпня.

Як вже повідомлялося, творці серіалу вирішили вперше змінити його формат — новий сезон буде складатися з двох частин: "Червоний приплив" і "Долина Смерті".

Автор: Станислав Кожемякин