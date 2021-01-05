Друге місце посіли "Пацани" від Prime Video, а третє - "Світ Дикого Заходу" від HBO / @themandalorian
"Мандалорець" від Disney+ обігнав "Гру престолів" і став найбільш завантажуваним серіалом у 2020 році.
Читайте також"Тор 4: Любов і Грім": розсекречено нові подробиці зйомок фільму MarvelПро це пише Torrentfreak.
Кілька років поспіль серіал "Гра престолів" лідирував в цьому топі. Друге місце зайняли "Пацани" від Prime Video, а третє - "Світ Дикого Заходу" від HBO.
У топ-10 серіалів, які найбільше завантажували на піратські сайти, також увійшли наступні: "Вікінги", "Зоряний шлях: Пікар", "Рік і Морті", "Ходячі мерці", "Аутсайдер", "Стріла" і "Флеш".
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