Кілька років поспіль серіал "Гра престолів" лідирував в цьому топі.

"Мандалорець" від Disney+ обігнав "Гру престолів" і став найбільш завантажуваним серіалом у 2020 році.

Читайте також"Тор 4: Любов і Грім": розсекречено нові подробиці зйомок фільму MarvelПро це пише Torrentfreak.

Кілька років поспіль серіал "Гра престолів" лідирував в цьому топі. Друге місце зайняли "Пацани" від Prime Video, а третє - "Світ Дикого Заходу" від HBO.

У топ-10 серіалів, які найбільше завантажували на піратські сайти, також увійшли наступні: "Вікінги", "Зоряний шлях: Пікар", "Рік і Морті", "Ходячі мерці", "Аутсайдер", "Стріла" і "Флеш".

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Автор: УНІАН