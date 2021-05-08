Уже в першому випуску нового проекту Дмитро Комаров вирішив показати, чим зайнятися в Україні любителям гострих відчуттів.

Уже цієї неділі, 9 травня, о 10.50 на «1+1» відбудеться грандіозна прем'єра проекту «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», яку чекають мільйони телеглядачів.

Дмитро Комаров вперше буде досліджувати не далекі та екзотичні країни, а рідну Україну. Він розповість, де і як можна відпочити вже цього літа, відкриє нові туристичні напрямки і покаже вже відомі туристичні локації з нового боку.

Цікаво, що музичний супровід для проекту «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» написав відомий композитор, музичний продюсер «Голосу країни» Руслан Квінта. Для створення музичної композиції він використав звуки требміт, духових інструментів, дримби, етнічної скрипки і навіть голос шамана.

Уже в першому випуску нового проекту Дмитро Комаров вирішив показати, чим зайнятися в Україні любителям гострих відчуттів. Яскрава і захоплююча подорож по Україні для телеглядачів почнеться з барвистого фестивалю повітроплавання. Це одна з найбільш видовищних подій, за якою цікаво спостерігати і з повітря, ставши учасником польоту, і з землі, безкоштовно. У ньому беруть участь десятки різнокольорових повітряних куль, розмір яких досягає висоти дев'ятиповерхового будинку! Усередині такої кулі міг би вміститися вантаж 40 стандартних фур.

«Колись повітроплавання було доступним тільки еліті, а зараз набуває все більшої популярності. Мало хто знає, що в Україні проходять десятки фестивалів повітряних куль. Найчастіше вони відбуваються у Кам'янці-Подільському, Переяслав-Хмельницькому, Білій Церкві, Харкові, Дніпрі, Умані, Черкасах і навіть в Карпатах», - поділився Дмитро.

Дмитро Комаров розповість, як влаштована повітряна куля, покаже, як проходить підготовка до польоту, а також познайомить з давніми ритуалами повітроплавців, придуманими ще 200 років тому у Франції. Цей ритуал може повторити кожен, хто стане учасником одного з численних фестивалів по всій країні.

«Мало хто знає, але колись повітроплавцям давався дворянський титул. У Франції, на батьківщині повітроплавання Людовик XVI був настільки вражений винаходом повітряної кулі, що миттєво видав указ про присвоєння всім повітроплавцям таких титулів і платню всім землям, над якими пролітав аеростат», - розповів Дмитро Комаров.

Після спокійних туристичних польотів глядача чекає справжній екстрим і світовий рекорд. У кращих традиціях своїх екстремальних подорожей Дмитро Комаров покаже, як повітряні кулі використовуються ще і в нетуристичних цілях - для встановлення світового рекорду.

Ексклюзивно у випуску нового проекту відбудеться спроба встановити унікальний екстремальний рекорд з використанням повітряної кулі. Досвідчений парашутист Павло спробує виконати трюк, який на перший погляд, не здатне витримати людське тіло. Дмитро Комаров не просто покаже, а супроводить претендента на світовий рекорд і на землі, і в повітряній кулі, і у вільному падінні, щоб зняти і зафіксувати всі етапи унікального заходу. Ексклюзивно для «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» досвідчений український екстремал погодився в режимі реального часу показати абсолютно всі етапи цього незвичайного трюку.

Щоб зняти цей рекорд, Дмитро Комаров буде наздоганяти парашутиста в повітрі!

Що за унікальний трюк буде відбуватися вперше в світовій історії, чи вийде у українця встановити рекорд - дивіться в ефірі «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» вже цієї неділі 9 травня о 10.50 на «1+1».

Не пропустіть найочікуванішу тревел-прем'єру цього сезону!

Відзначимо, повний випуск шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ви можете подивитися на 1+1 video.

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Автор: УНІАН