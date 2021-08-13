Зірки Марічка Падалко, Ірина Ванникова, Стася Ровінська, Володимир Рабчун і Єгор Гордєєв прийшли на прем’єру "Щенячий патруль у кіно".

У Києві відбулась довгоочікувана прем’єра культової анімаційної пригоди "Щенячий патруль у кіно"! Одного з персонажів мультику, допитливого репортера Марті Викривача, озвучив українською телеведучий і продюсер "Твій день" на 1+1 Єгор Гордєєв. Марті - прототип Єгора Гордєєва.

Дуже схожий на нього мультперсонаж – такий же винахідливий і трохи шалений журналіст.

Першими в захопливу мандрівку Бухтою Пригод вирушили актори дубляжу, зіркові гості, журналісти та блогери. Хоча Єгор Гордєєв не зміг бути присутнім, однак прямо з відпустки передав відеопривіт гостям прем’єрного показу. Відео ввімкнули на величезному екрані кінотеатру для повної зали глядачів.

"Марті - нереально крутий та завзятий ведучий новин! При цьому він шалено добрий! Добрий, до речі, весь мультфільм! Тому приходьте до кінотеатрів та дивіться! Точно кожен візьме своє! Ну, а якщо у кіно ми побачимось вже зараз, то в ефірі 1+1 зовсім незабаром. Бо відпустка, як і усе приємне, має властивість швидко закінчуватись", - сказав Єгор.

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За сюжетом анімації – команда цуценят кидає виклик злодію Гамдінґеру, який став мером Бухти Пригод. На лідера щенячого патруля, хлопчика Райдера та його друзів-щенят чекають веселощі й небезпека, таємниці минулого і нові знайомства.

Підтримати Гордєєва прийшли його колеги: ведуча ТСН Марічка Падалко з чоловіком та двома доньками Катею і Марійкою, ведучі шоу "Твій день" Ірина Ванникова з донькою Марією, Стася Ровінська з синами Еваном та Енеєм та Володимир Рабчун. Також Марічка Падалко пригадала про свій дубляжний досвід.

"Ми прийшли підтримати всією родиною Єгора Гордєєва. Я пам'ятаю, що сама була на його місці буквально кілька років тому, коли озвучувала телеведучу Наталі Точняк в мультику "Тачки 3". І я знаю наскільки це відповідально. Там вимоги до чистоти голосу, вимови набагато вищі, ніж на телебаченні. І ці рядки, навіть якщо їх небагато, що виходять в мультику, вони цінніші за 3 години, проведені в ефірі. Тому ми дуже за Єгора радіємо. Мені здається, що взагалі він може бути класним мультяшним персонажем", – розповіла Марічка Падалко.

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Автор: Діана Могилєвич