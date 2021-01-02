Зйомки стрічки повинні були стартувати влітку 2020 року, якби не пандемія.

Популярний герой кіновсесвіту Marvel, а також один з основних персонажів «Вартових Галактики» Зоряний Лорд з’явиться у фільмі студії «Тор 4: Любов і Грім».

Читайте також"Хижі пташки" та "Погані хлопці назавжди": складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020-гоПро це повідомив виконавець цієї ролі Кріс Пратт, опублікувавши відео в Instagram.

На ролику актор розмовляє з колегою по кіновсесвіту Томом Холландом (Людина-павук) і повідомляє, що наступного тижня відправиться до Австралії на зйомки. При цьому він уточнив, чи означає це, що Зоряний Лорд з’явиться в «Торі 4».

«О, так. Напевно, я не повинен був цього говорити».

Зйомки «Тор 4: Любов і Грім»: що відомо

Тора в новому фільмі знову зіграє Кріс Хемсфорт.

В картині з’явиться Крістіан Бейл в ролі антагоніста.

Відомо про участь у стрічці Наталі Портман, Тессі Томпсон і Тайки Вайтіті, який ще виступить і в якості постановника картини.

Зйомки повинні були стартувати влітку 2020 року. Однак плани порушила пандемія коронавірусу. В результаті студія Marvel перенесла реліз фільму на 6 травня 2022 року.

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Автор: УНІАН