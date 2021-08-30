У конкурсі 2021 року є фільм і з України - "Відблиск" Валентина Васяновича. А в конкурсі "Горизонти" Україну представляє зі своєю першою знятою після звільнення з російської в'язниці картиною Олег Сенцов.

78-й Венеціанський кінофестиваль, який відкриється 1 вересня, обіцяє не тільки напружену боротьбу за головний приз - "Золотого лева", а й блискучу добірку конкурсних і позаконкурсних картин, в тому числі з України.

Тут традиційно дуже високий рівень представлених для показу фільмів - як у конкурсній боротьбі за "Золотого лева", так і у позаконкурсних програмах.

Головна увага прикута до конкурсних картин, які боротимуться за одну з найпрестижніших нагород світового кіно - "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю.

У визнаного класиком іспанського метра Педро Альмодовара настільки висока репутація, що будь-який його фільм автоматично вважається фаворитом. У центрі нового фільму під назвою "Паралельні матері" жіночі долі. Три жінки стають матерями в один день, і протягом двогодинної картини ми простежуємо їх життя і життя їхніх дітей, що змінюються разом з часом. У головних ролях Айтана Санчес Гійон, Мілена Сміт і практично незмінна для Альмодовара Пенелопа Круз.

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У Круз на фестивалі ще одне возз'єднання з давнім партнером. Разом з Антоніо Бандерасом вони грають головні ролі в іспанській комедії "Офіційний конкурс" двох аргентинських режисерів, Маріано Кона і Гастона Дюпра, які вирішили в іронічному ключі розповісти про претензійного бізнесмена-мільярдера, який намірився зняти фільм, який повинен увійти в історію кіно.

Не зміг обійтися без свого улюбленого актора Тоні Сервілло в своєму новому фільмі "Рука Бога" і завоював за останні роки найвищу репутацію італійський режисер Паоло Соррентіно ("Наслідки любові", "Велика краса", "Молодий тато").

Подробиці сюжету не розголошуються, але назва дала підстави для припущень, що в центрі фільму - великий футболіст Дієго Марадона. Тим більше, що фільм знімався в Неаполі, де Марадона протягом декількох років грав за місцевий "Наполі". Припущення ці спровокували намір юристів Марадони подати позов проти творців картини, проте компанія Netflix, яка фінансує її виробництво, заявила, що ніякого відношення до футболу фільм не має і заснований на особистій історії Соррентіно.

Новозеландка Джейн Кемпіон привезла до Венеції свою нову стрічку під назвою "Сила собаки" віднесену в глибоку американську провінцію, на ферму в штаті Монтана на початку ХХ століття, де молода вдова стає жертвою жорстокого, садистського переслідування з боку фермера, розсердженого тим, що вона наважилася вийти заміж за його брата. У головних ролях - Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст і Джесс Племонс.

Іранка Ана Алі Амірпур, яка живе і працює в США, викликала сенсацію на фестивалі "Санденс" в 2014 році своїм стильним іронічним дебютом "Дівчина повертається вночі одна додому", який вона сама охрестила "перший іранський вампірський вестерн". Не менш скандальною була її друга картина "Погана партія"- "пост-апокаліптична канібалістська історія в техаській пустелі" з Джимом Керрі і Кіну Рівзом, удостоєна спеціального призу журі у Венеції в 2016 році.

Сама назва нової картини "Мона Ліза і кривавий Місяць" передбачає не менш запаморочливі пригоди, поміщені цього разу в просочені вологістю і залиті неоновою рекламою вулиці Нового Орлеана. Головна героїня (Кейт Хадсон), яка володіє неймовірними здібностями, тікає з психіатричної клініки і занурюється в реальне життя.

Чилійський режисер Пабло Ларраін, найбільше відомий байопіком "Джекі" (2016) про Жаклін Кеннеді-Онассіс, вирішив піти по побитому шляху і відтворити у фільмі "Спенсер" засобами художнього кіно життя принцеси Діани, уродженої Спенсер. У головній ролі Крістен Стюарт.

Відома актриса Меггі Джиленхолл для свого режисерського дебюту "Незнайома дочка" вибрала екранізацію однойменного роману популярного італійського автора, що ховається за псевдонімом Елена Ферранте. У центрі картини - жінка, у якої випадкова зустріч на курорті пробуджує тривожні спогади юності. У головних ролях Олівія Колман, Дакота Джонсон, Ед Харріс, Пітер Сарсгаард.

Американець Пол Шредер ("Американський жиголо", "Люди-Кішки", "Місіма: життя в чотирьох розділах", "Петті Херст" а також сценарії до класичних фільмів Мартіна Скорсезе "Таксист", "Скажений бик", "Остання спокуса Христа") представить спродюсований його давнім другом Скорсезе кримінальний трилер "Холодний розрахунок", в якому колишній військовий, а нині професійний картяр відправляється помститися своєму давньому ворогу. У ролях Оскар Айзек і Віллем Дефо.

У конкурсі 2021 року є фільм і з України - "Відблиск" Валентина Васяновича.

Український кінематографіст Валентин Васянович звернув на себе увагу ще в 2014 році, виступивши як продюсер і оператор стрічки Мирослава Славошпицького "Плем'я", яка успішно пройшла по європейських фестивалях.

"Відблиск", як і попередня картина Васяновича "Атлантида", присвячений війні на Донбасі. Тут же у Венеції в 2019 році "Атлантида" отримала нагороду за кращий фільм у конкурсі "Горизонти". Тепер же "Відблиск" вступає в боротьбу за головний приз - "Золотого лева".

А в конкурсі "Горизонти" Україну представляє зі своєю першою знятою після звільнення з російської в'язниці картиною Олег Сенцов. Його "Носоріг" - кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-і роки.

В Одесі, точніше в Одеській жіночій в'язниці, відбувається дія ще однієї картини в конкурсі "Горизонти" - спільного чесько-словацько-українського фільму "Цензорша (107 матерів)" словацького режисера Петера Керекеша. Героїня фільму Леся, скоївши злочин по любові, опиняється з новонародженою дитиною у в'язниці. Заснована на реальних долях і знята в суворій, майже документальній манері картина занурює глядача не тільки в драматичну історію молодої жінки, що бореться за свою дитину, але і в прекрасно передану атмосферу життя матерів і їхніх дітей за гратами.

Головна принада позаконкурсного показу - довгоочікувана світова прем'єра фільму "Дюна" режисера Дені Вільньова. Крім зоряного складу акторів - Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Ремплінг і Хав'єр Бардем фільм цікавий ще й грандіозною, розтягнутою на півстоліття історією попередніх спроб екранізації лежить в його основі фантастичного роману американського письменника Френка Герберта.

З інших фільмів позаконкурсного показу варто виділити картину Рідлі Скотта ("Чужий", "Гладіатор", "Той, що біжить по лезу", "Марсіанин"). Його новий фільм "Остання дуель" - екранізація віднесеного в XIV століття історичного роману Еріка Джегера "Остання дуель: правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції". У ролях Метт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек.

Британець Едгар Райт, автор культових пародійних фільмів жахів "Зомбі на ім'я Шон" і "Типу круті лягаві", після екскурсу в документально-музичне кіно з "Братами Спаркс" про американську групу Spark, повертається у фільмі "Минулої ночі в Сохо" на добре знайому йому територію стилізованого іронічного фільму жахів.

Документальні музичні фільми також добре представлені у позаконкурсній програмі Венеції-2021. Назва 137-хвилинної картини "Стаючи Led Zeppelin" говорить сама за себе. На сайті групи фільм представлено як "Офіційна біографія" і у всіх подробицях відтворить історію великої групи.

Точно так само 150-хвилинна італійська картина "Енніо" - докладна і грунтовна розповідь про життя і музику знаменитого Енніо Морріконе.

Зате майже такий же по довжині 115-хвилинний фільм "Hallelujah: Леонард Коен, подорож, пісня" звужує фокус огляду і дивиться на життя померлого п'ять років тому поета і музиканта крізь призму його найзнаменитішої пісні.

Неможливо не згадати включений у позаконкурсний показ американський телесеріал "Сцени з подружнього життя", який складається з п'яти епізодів. І не тільки тому, що в головних ролях зоряна пара Оскар Айзек і Джессіка Честейн, але ще й, а, може бути, і головним чином тому, що ця телепродукція компанії HBO - рімейк класичного однойменного фільму великого шведа Інгмара Бергмана, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла