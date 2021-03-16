Зухвалий рокерський стиль і «Харлей - Девідсон», червоний кабріолет і блиск Голлівуду. Здавалося б, вигадати щось яскравіше просто неможливо. Але він звик дивувати. У своєму новому концертному кліпі на хіт «Я твій Міша» - Михало Поплавський з’явився перед глядачем у новому образі. Тепер, він стильний романтик, серце якого полонила красива білявка.

Сюжет кліпу побудований на оспівуванні жіночої краси. Цього разу вражали стильними костюмами та яскравим дизайном, а родзинкою твору став політ красуні-білявки на диско-кулі.

Михайло Поплавський каже — присвятив новий кліп усім українкам: «Українки - найкрасивіші жінки у світі! І нам, чоловікам, потрібно цінувати і берегти цей ніжний скарб. Адже чого хоче жінка, того хоче Бог!».

Кліп «Я твій Міша» також знімали із використанням новітніх технологій - 3D віртуальної реальності, LED Cube, Unreal Engine та інших. Зйомки тривали усього 4 години, утім цьому передувала кропітка підготовка протягом місяця.

Ідею подав молодий режисер-постановник студент 5-го курсу КНУКіМ Михайло Харченко. Раніше він виступив постановником ще одного кліпу Михайла Поплавського «Далі буде». А втілити її у життя допомогли режисерки: Лілія Єременко і Яна Браценюк, та оператор-постановник - Євгеній Павліченко.

«Концертний кліп «Я твій Міша» - синтез кохання із загадковим внутрішнім світом жінки. Кожна жінка — унікальна, навіть космічна. Я намагався зобразити ставлення головного героя до жінок, його пошуки тієї єдиної та неповторної, яку він відчує серцем»,- зазначив Михайло Харченко.

Презентація кліпу відбулась в Університеті культури, в оточенні зіркових випускників, друзів і колег. Привітати ректора прийшли «світська левиця» Влада Литовченко, співачки Аліна Гросу, Камалія та інші.

«Це яскравий, це молодіжний кліп. Модний, до того ж дуже зрозуміла кожнуму пісня, як з дев’яностих. Це все гармонійно поєднується і дуже круто підходить Михайлу Михайловичу», - зазначила Аліна Гросу.

«Дуже багато Міш в нас. І кожна жінка буде думати, що ця пісня про її Мішу. А мене кліп вразив ще й тому, що Михайло Михайлович не зважаючи на те що він ректор, відома особистість - залишається простим, людяним. Він завжди юний орел, завжди наш», - поділилась враженнями Камалія.

Кліп скоро вийде на телебаченні, побачити його вже можна на Youtube і інших платформах.

«Життя це свято, а якщо свята немає, то треба створити його , - переконаний Михайло Поплавський. – Це теж велике щастя – вкладати частину своєї енергії, позитиву заради ваших усмішок. Я хочу, щоб ви усі були заряджені на любов! »

На останок Михайло Михайлович додав ще інтриги:

- Кліп на пісню «Я твій Міша» був знятий винятково для жінок. А от наступний «Забава» – і ми скоро його презентуємо – буде для чоловіків.

Наразі Михайло Поплавський ще готує зйомки нових п'яти кліпів! Тож кому карантин, а кому - творчий підйом!

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Автор: УНІАН