У позаконкурсну програму фестивалю увійшли 14 фільмів з усього світу – від глядацьких драм до наукової фантастики та дорослої анімації.

Третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який цього року пройде у Чернівцях з 15 до 23 червня, оголосив позаконкурсну програму. До неї увійшло 14 стрічок: хіти зі світових кіноподій, візіонерська наукова фантастика та мистецькі документальні фільми.

Як зазначають організатори заходу, серед інших кіномани зможуть подивитися нові фільми з такими голлівудськими зірками, як Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Ікс", "Безславні виродки", "Сором"), Дакота Джонсон ("50 віддінків сірого", "Мадам Павутина") та Шон Пенн ("Таємнича річка", "Гарві Мілк").

До програми "Фестивальні знахідки" увійшли:

Kneecap , реж. Річ Пепятт (Ірландія, 2024) – комедійний байопік про ірландський реп-гурт Kneecap з Майклом Фассбендером, що отримав приз глядацьких симпатій на Sundance

, реж. Річ Пепятт (Ірландія, 2024) – комедійний байопік про ірландський реп-гурт Kneecap з Майклом Фассбендером, що отримав приз глядацьких симпатій на Sundance "Не очікуйте забагато від кінця світу" / Do Not Expect Too Much From The End OF The World, реж. Раду Жуде (Румунія, Люксембург, Франція, Хорватія, 2023) – претендент на премію "Оскар" від Румунії про режисерку соціальних роликів на аутсорсі, яка надто багато працює

/ Do Not Expect Too Much From The End OF The World, реж. Раду Жуде (Румунія, Люксембург, Франція, Хорватія, 2023) – претендент на премію "Оскар" від Румунії про режисерку соціальних роликів на аутсорсі, яка надто багато працює "Про траву, що засихає" / About dry grasses, реж. Нурі Більґе Джейлан (Туреччина, Франція, Німеччина, Швеція, 2023) – претендент на премію "Оскар" від Туреччини про вчителя мистецтва, який застряг у глибинці, але мріє про столицю

/ About dry grasses, реж. Нурі Більґе Джейлан (Туреччина, Франція, Німеччина, Швеція, 2023) – претендент на премію "Оскар" від Туреччини про вчителя мистецтва, який застряг у глибинці, але мріє про столицю "Поселенці" / The Settlers, реж. Феліпе Ґальвес (Аргентина, Чилі, Данія, Франція, Німеччина, Швеція, Тайвань, Велика Британія, 2023) – вестерн-претендент на премію "Оскар" від Аргентини, яким режисер проливає світло на табуйовану в його країні тему – геноцид у Селк’намі

/ The Settlers, реж. Феліпе Ґальвес (Аргентина, Чилі, Данія, Франція, Німеччина, Швеція, Тайвань, Велика Британія, 2023) – вестерн-претендент на премію "Оскар" від Аргентини, яким режисер проливає світло на табуйовану в його країні тему – геноцид у Селк’намі "Таточко" / Daddio, реж. Крісті Голл (США, 2023) – надихаюча поїздка в таксі з Дакотою Джонсон і Шоном Пенном з програми фестивалю Торонто

До документальної програми "Невигадане" увійшли:

"Ансельм" / Anselm, реж. Вім Вендерс (Німеччина, 2023) – нова робота номінанта на премію "Оскар" про видатного німецького художника та скульптора Ансельма Кіфера

/ Anselm, реж. Вім Вендерс (Німеччина, 2023) – нова робота номінанта на премію "Оскар" про видатного німецького художника та скульптора Ансельма Кіфера "Мирні люди" / Intercepted, реж. Оксана Карпович (Канада, Франція, Україна, 2024) – міжнародний хіт та фільм-відкриття Docudays UA, створений з перехоплених розмов російських військових

/ Intercepted, реж. Оксана Карпович (Канада, Франція, Україна, 2024) – міжнародний хіт та фільм-відкриття Docudays UA, створений з перехоплених розмов російських військових Nice Ladies , реж. Марія Паномарьова (Нідерланди, Україна, 2023) — фільм про харківську команду з чирлідингу, яка змагалася в категорії 50+, але була змушена обирати між спортом та особистим життям після повномасштабного вторгнення

, реж. Марія Паномарьова (Нідерланди, Україна, 2023) — фільм про харківську команду з чирлідингу, яка змагалася в категорії 50+, але була змушена обирати між спортом та особистим життям після повномасштабного вторгнення "Окуповане місто" / Occupied city, реж. Стів Макквін (Нідерланди, Велика Британія, США, 2023) – 4,5-годинна екранізація книги про окупацію Амстердаму на тлі сучасного міста від лауреата премії "Оскар"

/ Occupied city, реж. Стів Макквін (Нідерланди, Велика Британія, США, 2023) – 4,5-годинна екранізація книги про окупацію Амстердаму на тлі сучасного міста від лауреата премії "Оскар" "Фото на памʼять" /A Picture to Remember, реж. Ольга Черних (Україна, Франція, Німеччина, 2023) – перший український фільм, що відкрив головний фестиваль документалістики у світі IDFA, який присвячений важливості спогадів, Донецьку та 10-річній війні

До фантастичної програми "Під сузірʼям близнюків" увійшли:

"Аґґро др1фт" / Aggro dr1ft, реж. Гармоні Корін (Франція, США, 2023) – новий фільм культового американського режисера з Тревісом Скоттом у головній ролі, знятий на тепловійні лінзи

Відео дня

"Божественність" / Divinity, реж. Едді Альказар (США, 2023) – історія сина науковця, який створив сироватку, здатну зупинити старіння, де Стівен Содерберг виступив як виконавчий продюсер

"Марс-Експрес" / Mars-express, реж. Жеремі Перін (Франція, 2023) – кіберпанк-анімація про штучний інтелект з програми Каннського кінофестивалю

"Ширкоа: В оману віримо" / Schirkoa: in Lies we trust, реж. Ішан Шукла (Індія, Франція, Німеччина, 2024) – антиутопічна анімація, де персонажів озвучили Гаспар Ное, Азія Ардженто, Лав Діаз, Гольшіфте Фарахані та інші зірки кіно.

Організатори обіцяють, що розклад показів зʼявиться вже незабаром на офіційному сайті заходу.

Як раніше повідомляв УНІАН, відкриє кінофестиваль "Миколайчук OPEN" цього року вестерн "Мертві не завдають болю" – режисерська робота голлівудського актора Вігго Мортенсена, відомого українському глядачеві як Араґорн з "Володаря перснів".

Закриє подію український документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", що розповість про безсмертну музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української поп-музики.

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