Закриватиме фестиваль український документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Третій фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN", який проходитиме з 15 до 23 червня 2024 року в Чернівцях, відкриє режисерська робота голлівудського актора Вігго Мортенсена, відомого українському глядачеві як Араґорн з "Володаря перснів".

У вестерні "Мертві не завдають болю" (The Dead Don’t Hurt) він виступив як режисер, актор, сценарист та продюсер. Показ відбудеться 16 червня після церемонії вікдриття, зазначають організатори заходу.

Події стрічки розгортаються у 1860-х роках у США. Запекла Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя в запиленому містечку штату Невада. Громадянська війна набирає обертів, тож чоловік вирушає на війну на боці Армії Півночі (також відому як Союз). Тепер його кохана мусить сама себе захищати, а це нелегко у місті, яке контролюють жорстокі та зіпсовані чоловіки.

Головну жіночу роль зіграла люксембурзька акторка Вікі Кріпс, відома за ролями у фільмах "Корсет" та "Примарна нитка". Також у стрічці зіграли Соллі Маклеод ("Дім Дракона"), Гаррет Діллаган ("12 років рабства"), Денні Г'юстон ("Авіатор") та інші.

Водночас фільмом закриття фестивалю став український документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", трейлер до якого було представлено раніше цього тижня. Стрічка розповідає про безсмертну музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української поп-музики. Ініціаторкою створення фільму стала донька Назарія, співачка Марія Яремчук. Показ відбудеться після церемонії нагородження 23 червня.

"Вже другий рік поспіль, фільми відкриття та закриття нашого фестивалю – це українська та іноземна стрічки. Для мене ця пропорція дуже важлива, так як вона показує, що ми приділяємо однакову увагу національній та міжнародній програмам. Цьогоріч ми відкриємось іноземним фільмом , тому було дуже важливо, щоб фільм-закриття був не просто український, а містив українську ідентичність в переломний для неї момент. Нам здалося, що фільм про особистість Назарія Яремчука несе в собі саме такі, важливі нам сенси", – пояснив генеральний продюсер фестивалю Олексій Гладушевський.

Раніше фестиваль "Миколайчук OPEN" оголосив перші міжнародні та українські стрічки зі своєї програми. Зокрема, нову секцію фантастичного кіно "Під сузірʼям близнюків" відкриє продюсерська робота Стівена Содерберга "Божественність" (Divinity), а в межах документальної секції "Невигадане" відбудеться українська фестивальна премʼєра стрічки "Окуповане місто" оскарівського лауреата Стіва Макквіна та показ стрічки "Мирні люди" Оксани Карпович. Детальніше про програму фестивалю можна дізнатися за посиланням.

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