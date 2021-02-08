Артистка вдруге прийшла спробувати свої сили в проекті.

На сцену шоу "Голос країни" вийшла співачка Міла Нітіч, з творчістю якої українці вже добре знайомі. Читайте такожНа "Голосі країни" виступить онука екс-президента України (фото, відео)

Це був її другий прихід на проект. За словами дівчини, вона таким чином хоче перезавантажити свою кар’єру.

Артистка для "сліпих прослуховувань" обрала пісню Lady Gaga — Look what I found.

Мілі Нітіч вдалося підкорити суддів шоу "Голос країни", вона розвернула усі чотири крісла.

Хто така Міла Нітіч

У 2008 році Міла Нітіч вирушила до Києва на проект «Караоке на Майдані».

Стала учасницею десятого сезону телепроекту «Шанс» і вийшла у фінал, в якому виконала пісню Еріка Кармена на музику С.Рахманінова «All by Myself». Подарунком за участь в проекті «Шанс» була можливість записати пісню на студії Володимира Бебешка, від якого і надійшла пропозиція виступити у відбірковому турі на міжнародний фестиваль «Нова хвиля» в Юрмалі. Нітіч посіла 3 місце в конкурсі й отримала спеціальний приз «Нової хвилі» від Алли Пугачової - «Золоту зірку Алли» та грошову нагороду в розмірі 50 тисяч доларів.

Пісня «Каюсь» використовувалася як саундтрек для серіалу «Заради любові я все зможу», композиції «Запитайте в осені», «Крапельки бурштину», «Синій птах», «Я вам пишу», «Прошу, проведи мене до порога» та інші стали саундтреками до серіалу «Запитайте в осені».

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Автор: Ольга Робейко