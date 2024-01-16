Прем'єра серіалу запланована на березень 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер кримінального серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від режисера Гая Річі, заснованого на його ж однойменному фільмі 2019 року.

У центрі сюжету спін-оффу опиниться молодий чоловік на ім'я Едді Холстед, який дізнається, що отриманий ним великий спадок пов'язаний з наркоімперією Міккі Пірсона (головного героя оригінального фільму – ред).

Режисером і сценаристом серіалу "Джентльмени" став сам Гай Річі, також відомий за такими кінохітами, як "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Шерлок Голмс", "Агенти А.Н.К.Л.", "Меч Короля Артура", "Гнів людський" і багатьма іншими.

Головну роль в серіалі виконав англійський актор Тео Джеймс, відомий за франшизою "Інший світ", трилогією "Дивергент", а також серіалами "Абатство Даунтон", "Білий лотос" і "Дружина мандрівника у часі".

Також в шоу задіяні Кая Скоделаріо (серіал "Молокососи", франшиза "Той, що біжить лабіринтом", фільми "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", "Красивий, поганий, злий", "Обитель зла: Раккун-Сіті"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Калейдоскоп"), Вінні Джонс ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Євротур"), Рей Вінстон ("Відступники", "Холодна гора", "Чорна вдова"), Джоелі Річардсон ("Дівчина з татуюванням дракона", "Червоні вогні", "Коханець леді Чаттерлей") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на березень 2024 року, перший сезон буде складатися з восьми епізодів.

Фільм "Джентльмени" – цікаві факти

Кримінальна екшн-комедія Гая Річі "Джентльмени вийшла в прокат в грудні 2019 року. Фільм розповідав про американця Міккі Пірсона, який зумів побудувати найбільшу наркоімперію в Лондоні завдяки хитрій схемі з використанням маєтків збіднілої англійської аристократії. Однак все це опинилося під загрозою, коли з Міккі вирішив поквитатися публічно принижений ним журналіст.

Головні ролі у фільмі виконали Меттью Макконахі, Чарлі Ханнем, Генрі Голдінг, Мішель Докері, Колін Фаррелл, Х'ю Грант, Джеремі Стронг, Едді Марсан та інші.

Фільм отримав позитивні відгуки критиків, а також зумів зібрати в прокаті понад 115 мільйонів доларів при бюджеті 22 мільйони.

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